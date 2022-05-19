Бойові кухарі на фронті по кілька разів на день прориваються на передову, щоб нагодувати "гарячим" бійців

Бойові кухарі на фронті по кілька разів на день прориваються на передову, щоб нагодувати "гарячим" бійців

Вони щодня ризикують своїм життям, бо по кілька разів їдуть автомобілями просто на передову, щоб доправити бійцям гарячу їжу та воду.

Кухарів на фронті не тільки люблять, але й поважають, бо командирам, завдяки їм вдається нагодувати бійців гарячою їжею, йдеться яв ТСН.

Військові кухарі прокидаються о 2 ночі, щоб до 6 ранку усе було готове. Залишається лише розлити, розфасувати все по термосах. До традиційного «першого та другого» дівчата нарізають з сотню канапок та запаковують кілька медовиків. «Ми стараємося хлопців побалувати, поки є можливість, вони теж хочуть смачненького чогось» - каже «Мала».

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Близько шостої ранку сніданок завантажують і вирушають до позицій на передовій – це найскладніше завдання. За кілька кілометрів дороги чуються перші вибухи – ворог нещадно обстрілює сусідню посадку, ще кілька кілометрів і вибухи лунають уже зовсім поряд. До цієї дороги ворог добре пристрілявся, на узбіччі побиті авто, тут загинули люди. На деяких ділянках водій витискає зі свого мікроавтобуса все, на що той здатен.

Дорога небезпечна, але дівчата-кухарі ніколи не відпускають водіїв самих - вони готували, вони й розвозить. Сьогодні черга Каміли, вона розвантажує воду, заносить термоси і уважно слухає, чи задоволені бійці.

У бійців навіть на передовій харчів вистачає – тушенка, ковбаси, печиво, але тут усі чекають, коли привезуть суп, борщ чи гарячу кашу, щоб було як вдома. «Супчики, щось гаряче, а без цього зі шлунком починаються проблеми», - кажуть бійці.

Каміла забирає термоси і швидко все вантажить до машини. У дівчини розписаний увесь день, за кілька годин вона знову повернеться на передову. «Якщо велика машина, то 2 рази в день, а є в нас бус поменше, то 3 рази», - розповідає вона.

Це у мирному житті кухар—ніби й не складна професія, а на фронті ці дівчата прокидаються тоді, коли ще всі солодко сплять, а в о шостій ранку вони мчатимуть по військових дорогах з думкою – головне проскочити і довезти, нагодувати, підтримати бійців на передовій.

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