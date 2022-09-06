Бойові літаки окупантів здіймались у небо понад 30 разів за добу: які населені пункти постраждали

Протягом доби росіяни завдали більше шести ракетних та понад десять авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

Для цього окупанти понад тридцять разів здіймали у небо свої військові літаки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від цього постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Байрак, Асіївка, Пришиб, Тетянівка, Времівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Полтавка, Ольгівське, Новопіль, Велике Артакове, Біла Криниця, Тернівка, Білогірка, Костромка, Новогригорівка, Благодатівка.

Наразі зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Крім того, окупанти з високою інтенсивністю ведуть повітряну розвідку БпЛА і намагаються покращити логістичне забезпечення своїх військ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні, 6 вересня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Главі держави розповіли про ситуацію на фронті та успіхи ЗСУ.

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