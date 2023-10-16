Бойовик-садист, який виводив на "розстріл" мешканців Херсонщини отримав вирок: як його покарали

Задокументовано факти, коли бойовик прострілював ноги викраденим мешканцям Херсонської області або стріляв поруч з головою потерпілих, імітуючи розстріл.

Реальний термін ув’язнення отримав ще один учасник окупаційних угруповань РФ, причетний до масових катувань мирних мешканців лівобережної Херсонщини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисник знущався з людей та погрожував їм вбивством. Задокументовано факти, коли він прострілював ноги викраденим мешканцям області або стріляв поруч з головою потерпілих, імітуючи розстріл.

Також читайте Сили оборони досягли нових успіхів на Бахмутському напрямку: що відомо про втрати РФ

Співробітники СБУ та спецпризначенці ЗСУ затримали бойовика у результаті спецоперації на тимчасово окупованій частині регіону. Таким чином зловмисника було виведено на підконтрольну територію України, щоб притягнути до відповідальності.

За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 12 років тюремного ув’язнення. Враховуючи, що зловмисник раніше був засуджений за державну зраду, суд, за сукупністю злочинів, призначив йому 15 років за ґратами.

Як встановило слідство, засудженим є колишній мешканець окупованої Жданівки на Донеччині, який ще у 2014 році добровільно приєднався до терористів на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення РФ його "відрядили" до складу 3-го стрілецького взводу 1-ї роти 5-го батальйону 109-го полку Південного військового округу країни-агресора.

Разом з російськими окупантами він воював проти Сил оборони і брав участь у захопленні лівобережної Херсонщини.

Також бойовик знущався з мирних мешканців регіону, в тому числі намагався "вибити" з них "зізнання" у причетності до руху опору.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у росіян на Херсонщині спостерігається снарядний економ-режим.

Читайте також: