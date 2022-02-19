Бойовики 70 разів обстріляли Донбас: серед ЗСУ є загиблі та поранені

Україна зазнала втрат у зоні проведення ООС, проте бійці контролюють ситуацію.
Російські бойовики 19 лютого станом на 17:00 здійснили 70 обстрілів на Донбасі, 60 з яких – із забороненої Мінськими угодами зброї. Під обстріл потрапили 33 населені пункти.
Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.
Внаслідок обстрілу 2 українських військовослужбовців загинули від осколкових поранень, ще 4 бійців зазнали поранень різної важкості та перебувають у медзакладах.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- шість разів Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів;
- Гранітне – з артилерії калібру 122 мм;
- чотири рази Старогнатівку – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
- тричі Новоселівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
- Болотне – з мінометів калібру 82 мм;
- Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;
- Широкине – з мінометів калібру 120 мм;
- Миронівське – з артилерії калібру 122 мм;
- тричі Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм;
- тричі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- тричі Травневе – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів;
- двічі Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
- двічі Південне – з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- чотири рази Новозванівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;
- двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету;
- двічі Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів;
- п’ять разів Щастя – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- чотири рази Кримське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів;
- чотири рази Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів;
- двічі Опитне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
- тричі Нью-Йорк – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- Лопаскине – з мінометів калібру 82 мм;
- тричі Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
- двічі Станицю Луганську – з танка та мінометів калібру 120 мм;
- Причепилівку – з мінометів калібру 120 мм;
- Сизе – з мінометів калібру 120 мм;
- Новогригорівку – з артилерії калібру 122 мм;
- п’ять разів Троїцьке – з мінометів калібру 120 мм;
- Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм;
- Тричі Шуми – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів;
- тричі Зайцеве – з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм;
- Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;
- двічі Трьохізбенку – з мінометів калібру 120 мм;
- Богданівку – з мінометів калібру 120 мм;
- Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Нагадаємо, 19 лютого на одній із позицій народні депутати від "Слуги народу" та журналісти іноземних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття.
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