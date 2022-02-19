Бойовики 70 разів обстріляли Донбас: серед ЗСУ є загиблі та поранені

Бойовики 70 разів обстріляли Донбас: серед ЗСУ є загиблі та поранені

Україна зазнала втрат у зоні проведення ООС, проте бійці контролюють ситуацію.

Російські бойовики 19 лютого станом на 17:00 здійснили 70 обстрілів на Донбасі, 60 з яких – із забороненої Мінськими угодами зброї. Під обстріл потрапили 33 населені пункти.

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

Внаслідок обстрілу 2 українських військовослужбовців загинули від осколкових поранень, ще 4 бійців зазнали поранень різної важкості та перебувають у медзакладах.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

шість разів Новотроїцьке ­– з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів;

Гранітне – з артилерії калібру 122 мм;

чотири рази Старогнатівку ­– з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

тричі Новоселівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

Болотне – з мінометів калібру 82 мм;

Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

Широкине – з мінометів калібру 120 мм;

Миронівське ­– з артилерії калібру 122 мм;

тричі Новогнатівку ­– з мінометів калібру 120 мм;

тричі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

тричі Травневе – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів;

двічі Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

двічі Південне – з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

чотири рази Новозванівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;

двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету;

двічі Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів;

п’ять разів Щастя ­– з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

чотири рази Кримське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів;

чотири рази Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів;

двічі Опитне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

тричі Нью-Йорк – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

Лопаскине – з мінометів калібру 82 мм;

тричі Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

двічі Станицю Луганську – з танка та мінометів калібру 120 мм;

Причепилівку – з мінометів калібру 120 мм;

Сизе – з мінометів калібру 120 мм;

Новогригорівку ­– з артилерії калібру 122 мм;

п’ять разів Троїцьке ­– з мінометів калібру 120 мм;

Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм;

Тричі Шуми – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів;

тричі Зайцеве ­– з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм;

Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

двічі Трьохізбенку – з мінометів калібру 120 мм;

Богданівку – з мінометів калібру 120 мм;

Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Нагадаємо, 19 лютого на одній із позицій народні депутати від "Слуги народу" та журналісти іноземних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття.

Ділянка передової від Новотроїцького до Чермалика зазнала ударів важких російських снарядів

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