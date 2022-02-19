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Бойовики 70 разів обстріляли Донбас: серед ЗСУ є загиблі та поранені

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Бойовики 70 разів обстріляли Донбас: серед ЗСУ є загиблі та поранені

СБУ

Україна зазнала втрат у зоні проведення ООС, проте бійці контролюють ситуацію.

Російські бойовики 19 лютого станом на 17:00 здійснили 70 обстрілів на Донбасі, 60 з яких – із забороненої Мінськими угодами зброї. Під обстріл потрапили 33 населені пункти. 

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

Внаслідок обстрілу 2 українських військовослужбовців загинули від осколкових поранень, ще 4 бійців зазнали поранень різної важкості та перебувають у медзакладах.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • шість разів Новотроїцьке ­– з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів;
  • Гранітне – з артилерії калібру 122 мм;
  • чотири рази Старогнатівку ­– з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
  • тричі Новоселівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
  • Болотне – з мінометів калібру 82 мм;
  • Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;
  • Широкине – з мінометів калібру 120 мм;
  • Миронівське ­– з артилерії калібру 122 мм;
  • тричі Новогнатівку ­– з мінометів калібру 120 мм;
  • тричі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • тричі Травневе – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів;
  • двічі Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
  • двічі Південне – з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • чотири рази Новозванівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;
  • двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету;
  • двічі Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів;
  • п’ять разів Щастя ­– з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • чотири рази Кримське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів;
  • чотири рази Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів;
  • двічі Опитне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
  • тричі Нью-Йорк – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • Лопаскине – з мінометів калібру 82 мм;
  • тричі Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
  • двічі Станицю Луганську – з танка та мінометів калібру 120 мм;
  • Причепилівку – з мінометів калібру 120 мм;
  • Сизе – з мінометів калібру 120 мм;
  • Новогригорівку ­– з артилерії калібру 122 мм;
  • п’ять разів Троїцьке ­– з мінометів калібру 120 мм;
  • Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм;
  • Тричі Шуми – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів;
  • тричі Зайцеве ­– з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм;
  • Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;
  • двічі Трьохізбенку – з мінометів калібру 120 мм;
  • Богданівку – з мінометів калібру 120 мм;
  • Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Нагадаємо, 19 лютого на одній із позицій народні депутати від "Слуги народу" та журналісти іноземних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття.

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