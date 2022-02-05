Бойовики бомбардували з безпілотника селище біля Маріуполя: під обстріл потрапили житлові будинки та школа

Бойовики бомбардували з безпілотника селище біля Маріуполя: під обстріл потрапили житлові будинки та школа

Вибухами пошкоджено будівлі, ніхто з людей не постраждав.

У суботу, 5 лютого, проросійські бойовики на Донбасі за допомогою безпілотного літального апарата скинули чотири саморобні вибухові пристрої на територію селища Павлопіль, що поблизу Маріуполя.

Про це повідомив голова Сартанської військово-цивільної адміністрації Олександр Куркчі в коментарі місцевому виданню “Новини Донбасі”.

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За його словами, безпілотник бойовиків з’явився над Павлополем близько 12 години дня. Вибухові пристрої упали на будівлю школи, яка наразі не працює, та на подвір’я житлових будинків на вулиці Молодіжній.

Саморобні бомби пошкодили дах на приміщенні навчального закладу, в житловому будинку від вибухів пошкоджено два вікна.

Внаслідок інциденту постраждалих серед людей не було. На місці працює слідчо-оперативна група поліції.

Нагадаємо, 5 лютого російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Пищевика. Один український військовий отримав поранення.

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