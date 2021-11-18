Бойовики двічі обстріляли Невельське: сьогодні будуть евакуювати мешканців прифронтового селища

Снаряди зруйнували людські оселі.

Зранку у четвер, 18 листопада, будуть евакуювати жителів прифронтового Невельського в Донецькій областя, яке окупанти двічі обстріляли за тиждень.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 листопада.

Напередодні ворожі снаряди у селищі зачепили сім будинків. Кілька днів тому бойовики вщент розбили три будинки і пошкодили дев’ять обійсть. Місцеві мешканці дивом вціліли. Під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди: 65-річний чоловік та 63-річна жінка

За даними гуманітарної місії, більшість родин, чиї оселі постраждали, погодилися на евакуацію. Їм нададуть соціальний транспорт. Тим, кому немає куди виїжджати з Невельського, обіцяють якомога швидше відновити пошкоджене обстрілами житло.

Новини з фронту: вже сьогодні відбудеться евакуація жителів Невельського, яке окупанти обстріляли двічі за тиждень

Як повідомлялося, серед білого дня, попри присутність спостерігачів ОБСЄ, російські окупанти вдарили з далекобійних гаубиць по Муратовому. Це - тилове селище на Луганщині, там живуть близько чотирьох сотень людей. Російські важкі снаряди впали впритул до школи. Через обстріли дітей перевели на дистанційне навчання, а місцеві, побоюючись нових атак, планують перебиратись подалі.

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