Бойовики гатять із забороненого озброєння: двоє військових поранено

За добу 14 разів порушили "тишу".

Упродовж минулої доби, 28 жовтня, зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню: окупанти п'ять разів використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у зведенні 29 жовтня.

Поблизу Луганського окупанти двічі здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. У напрямку Кримського - з мінометів калібру 82 мм. З мінометів калібру 82 мм російські найманці також обстріляли позиції поблизу Красногорівки.

Біля Новозванівки противник застосував міномети калібру 120 мм. Прблизу Троїцького - міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В районі Зайцевого окупанти два рази обстрілювали позиції ЗСУ, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю. У бік Катеринівки ворог задіяв гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Позиції біля Причепилівки потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки обстріл вівся з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Біля Золотого-4 - автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, повідомили у штабі. Вони перебувають у медзакладі. Стан здоров’я обох - середньої важкості.

"Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - йдеться у зведенні.

Станом на 7 годину ранку, 29 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню біля Причепилівки.

Як повідомлялося, бойовики у середу, 27 жовтня, обстріл населеного пункту Трьохізбенка Луганської області. Окупанти застосували заборонену Мінськими домовленостями артилерію великого калібру. По насеоеному пункту випустили близько 20 снарядів. Під час обстрілу пошкоджено п’ять приватних будинки. В наслідок обстрілу виникли осередки пожежі.

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