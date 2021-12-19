Бойовики гатять із забороненого озброєння: один військовий отримав поранення

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Упродовж минулої доби, 18 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню: чотири рази окупанти застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у ранковому зведенні ООС19 грудня.

Також читайте У Міноборони заявляють, що Росія не припиняє стягувати свої війська до кордонів України

В районі Широкиного противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

В напрямку Південного російські найманці вели вогонь тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю. В бік Водяного - міномети калібру 82 мм.

Поблизу Троїцького ворожі війська обстрілювали позиції ЗСУ двічі, застосовуючи міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети. Біля Новозванівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у шпиталі. Стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, у Ростові суддя, який виносив вирок у справі про хабарництво одного із військовослужбовців, мимоволі визнав присутність російських військ на Донбасі. Про це повідомив журналіст “1+1” Андрій Цаплієнко у соцмережі та опублікував скріни з вироку суду, які підтверджують факт присутності російських військ на окупованій території Донбасу. За інформацією Андрія Цаплієнка, суддя Кіровського райсуду Ростова усю фабулу справи вніс в офіційний документ та виклав його у публічний доступ.

Читайте також: