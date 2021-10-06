Бойовики гатять із забороненого озброєння: український військовий поранений на передовій

Зафіксовано шість обстрілів за добу.

Упродовж минулої доби, 5 жовтня, зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню: двічі окупанти застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у зведенні 6 жовтня.

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В районі Трьохізбенки бойовики обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Біля Красногорівки - з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Новотошківського окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, а також стрілецьку зброю. У напрямку Кримського двічі застосували міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Його шпиталізували до медзакладу. Стан його здоров’я – задовільний. За даними ТСН, сталося це під час гранатометного обстрілу позицій біля Красногорівки. Бійця посікло осколками.

Новини з фронту: під час гранатометного обстрілу біля Красногорівки нашого бійця посікло осколками

Станом на 7 годину ранку, 6 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повіломлялося, Українська делегація в ТКГ щодо Донбасу готова повернутися до очних зустрічей, щоб зберегти конфіденційність переговорів. Однак Мінськ як локація для таких зустрічей - неприйнятний. Тривають консультації з пошуку іншої локації.

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