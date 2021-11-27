Бойовики гатять із забороненого озброєння: загинув один військовослужбовець

Окупанти двічі порушували режи "тиші" протягом доби.

Протягом минулої доби, 26 листопада, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ: один раз вони застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у ранковому зведенні ООС 27 листопада.

В напрямку Мар'їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм. В бік Новомихайлівки бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення. Воно виявилося несумісним з життям.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, розвідка повідомляла, що кадрових військових РФ направили для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів на окупований Донбас.

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