Бойовики гатять по населених пунктах на Донбасі: у штабі ООС показали наслідки обстрілів Тарамчука (фото)

Бойовики гатять по населених пунктах на Донбасі: у штабі ООС показали наслідки обстрілів Тарамчука (фото)

Також сьогодні збройні формування РФ обстріляли Щастя.

На Донбасі підтримувані Росією бойовики 16 вересня обстріляли мирний населений пункт Тарамчук, що у Мар'їнському районі Донецької області. Підступний обстріл мирного населеного пункту вздовж лінії розмежування окупанти за сьогодні здійснили вдруге.

Про це повідомляють в штабі операції Об'єднаних сил.

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Обстріли вели окупанти з боку селища Оленівка зі ствольної артилерії калібру 122 мм вранці о 06.40. У результаті збройні формування РФ пошкодили приватний будинок. Від розриву снаряду калібру 122 мм. пошкоджено стіни, вікна будинку та прилеглу територію. На щастя, ніхто з цивільного населення не постраждав.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ. Наголошується, що порушуючи режим припинення вогню, окупанти ставлять під загрозу життю та здоров'я мирних людей та пошкоджують будинки цивільного населення.

"Злочинне грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом подальшої ескалації збройного протистояння та свідчить про небажання ЗФ РФ дотримуватися режиму припинення вогню, чим вони наражають місцеве населення на небезпеку. У разі подальшого загострення обстановки та недотримання з боку ЗФ РФ режиму припинення вогню, Збройні Сили України залишають за собою право надавати адекватну відповідь із залученням дозволених Мінськими домовленостями сил та засобів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 16 вересня окупанти двічі обстріляли місто Щастя з напрямку н.п. Весела Гора із застосуванням міномету калібру 82 мм.

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