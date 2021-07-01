Бойовики із забороненого озброєння обстріляли житловий сектор в Авдіївці

Внаслідок обстрілу було пошкоджено кілька приватних будинків.

Сьогодні, 1 липня, на Донбасі бойовики обстріляли приватний сектор Авдіївки. Терористи відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями 122мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Внаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців. Один будинок після обстрілу спалахнув і згорів. Мінами та снарядами були пошкоджені прилеглі господарські будівлі.

На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав. Про порушення режиму припинення вогню Україна проінформувала ОБСЄ.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 30 червня, бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню.

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