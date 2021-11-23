Бойовики "ЛНР" і "ДНР" почали масштабні навчання під керівництвом Росії – українська розвідка

Бойовики "ЛНР" і "ДНР" почали масштабні навчання під керівництвом Росії – українська розвідка

Українська розвідка застерігає про фейкові новини РФ для дискредитизації ЗСУ.

Командування Збройних сил Росії нарощує боєготовність російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях (ОРДЛО). Збройні формування під керівництвом РФ почали масштабне командно-штабне навчання від 22 листопада.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР).

"22 листопада в окупованих Донецьку та Луганську розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів “силових структур” і окупаційних адміністрацій. Контроль проведення навчань здійснюється комплексною комісією 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Українська розвідка застерігає про активізацією діяльності російських пропагандистських ЗМІ для підготовки чергових фейкових матеріалів з дискредитації підрозділів Об’єднаних сил.

Нагадаємо, Росія сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців.

Крім того, США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, зокрема мапами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого, широкомасштабного прориву до України з кількох місць.

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