Бойовики “ЛНР” отримали від РФ нову зброю: “друга армія світу” знову здивувала (відео)

Деякі “обновки” мають у своєму комплекті навіть багнети для рукопашного бою.

Російська армія оновила арсенал бойовиків так званої “ЛНР” справжнім антикваріатом часів Другої світової війни.

Відео “обновок” від “другої армії світу” опублікував у своєму Telegram-каналі військовий оглядач Юрій Бутусов.

Серед зброї, яку надіслали з РФ, можна зауважити пістолет-кулемет Судаєва, ППШ, ППС, Томпсон, трьохлінійку — все те, чим у 1940-х роках, як кажуть у Росії, “діди воювали”.

Окремі види цієї нової зброї мають у своєму комплекті навіть багнети для рукопашного бою.

“Не виключено, що за кадром залишилась коробка з аркебузами, списами та отруйними стрілами”, - зіронізував з цього приводу у коментарі до відео Бутусов.

Бойовики “ЛНР” отримали від РФ нову зброю: “друга армія світу” знову здивувала

Нагадаємо, раніше поблизу тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області зафіксували колону ворожої техніки з танками Т-54 та Т-55, які випускалися ще в 1940-50-х роках. Більш старих танків в арсеналі “другої армії світу” немає.

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