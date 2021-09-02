Бойовики на Донбасі чотири рази порушили тишу, один боєць поранений

Бійця евакуювали до лікарні, стан його здоров’я — задовільний.
Впродовж цієї доби, 2 вересня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
- Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Біля Новомихайлівки окупанти здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру.
- Біля Красногорівки терористи застосували артилерію калібру 100-мм.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. Бійця евакуювали до лікарні, стан його здоров’я — задовільний.
У відповідь українські захисники відкривали вогонь із незабороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про обстріли терористів повідомили представників СММ ОБСЄ.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 1 вересня, в районі проведення ООС було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Двоє українських бійців дістали поранення.