Бойовики на Донбасі чотири рази порушили тишу, один боєць поранений

Бойовики на Донбасі чотири рази порушили тишу, один боєць поранений

Бійця евакуювали до лікарні, стан його здоров’я — задовільний.

Впродовж цієї доби, 2 вересня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля Новомихайлівки окупанти здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру.

окупанти здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру. Біля Красногорівки терористи застосували артилерію калібру 100-мм.

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Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. Бійця евакуювали до лікарні, стан його здоров’я — задовільний.

У відповідь українські захисники відкривали вогонь із незабороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про обстріли терористів повідомили представників СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 1 вересня, в районі проведення ООС було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Двоє українських бійців дістали поранення.

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