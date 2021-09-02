Категорія
Війна на Сході
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Бойовики на Донбасі чотири рази порушили тишу, один боєць поранений

Бойовики на Донбасі чотири рази порушили тишу, один боєць поранений

Associated Press

Бійця евакуювали до лікарні, стан його здоров’я — задовільний.

Впродовж цієї доби, 2 вересня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

  • Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • Біля Новомихайлівки окупанти здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру.
  • Біля Красногорівки терористи застосували артилерію калібру 100-мм.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. Бійця евакуювали до лікарні, стан його здоров’я — задовільний.

У відповідь українські захисники відкривали вогонь із незабороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про обстріли терористів повідомили представників СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 1 вересня, в районі проведення ООС було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Двоє українських бійців дістали поранення.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація