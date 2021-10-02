Бойовики на Донбасі гатять із забороненого озброєння: двоє військових отримали поранення

Протягом доби 14 разів порушено "перемир'я".

Протягом минулої доби зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ: п'ять разів було застосоване заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб ООС 2 жовтня.

Біля Новозванівки та Новооександрівки окупанти здійснили прицільний обстріл позицій з мінометів калібру 120 мм, а також з великокаліберних кулеметів.

Міномети калібру 120 мм окупанти двічі застосували в бік Авдіїівки. Під обстріл потрапив і сам населений пункт. Пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення немає, наголошують у штабі.

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Поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем. Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, та Новолуганського бойовики застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

В напрямку Кримського вели вогонь із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. У районі Нью-Йорка - з великокаліберних кулеметів, а також застосував БпЛА та здійснив скидання ВОГ-17.

На Донеччині за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського. На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїнів шпиталізували. Стан обох поранених - задовільний.

"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили його припинити вогневу активність", - повідомили у штабі.

Як повіломлялося, Українська делегація в ТКГ щодо Донбасу готова повернутися до очних зустрічей, щоб зберегти конфіденційність переговорів. Однак Мінськ як локація для таких зустрічей - неприйнятний. Тривають консультації з пошуку іншої локації.

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