Бойовики на Донбасі обстріляли вантажівку української сторони СЦКК: фото

Автомобіль отримав осколкові ушкодження кабіни, кузова і коліс.

Поблизу населеного пункту Шуми (Донецька область) проросійські бойовики обстріляли з артилерії та міномета вантажну машину української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Про це у середу, 15 вересня, повідомили у пресцентрі штабу ООС.

Обстріл було здійснено напередодні увечері з боку позицій збройних формувань РФ, що дислокуються в районі Шахта 6/7. Ворог відкрив вогонь по ЗіЛ-131 білого кольору з розпізнавальними знаками СЦКК із артилерії калібру 122 мм і міномета 120-го калібру. Автомобіль отримав осколкові ушкодження кабіни, кузова і коліс.

Повідомляється, що на даний момент мережа спостережних груп включає 13 постів, які оснащені автомобілями білого кольору зі спеціальним написом. Вантажівки розміщені на передньому краї в межах видимості ворога.

Нагадаємо, раніше у штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що протягом минулої доби, 14 вересня, було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

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