Бойовики на Донбасі обстрілюють Станицю Луганську: вдруге цього тижня (відео)

Ворог застосував артилерію 122-ох міліметрового калібру та озброєння БМП-1.
У п’ятницю, 3 грудня, близько 15:00 проросійські бойовики на Донбасі розпочали обстріл околиць Станиці Луганської.
Про це повідомив координатор групи “Восток SOS” Євген Васильєв, опублікувавши на своїй сторінці у Facebook відповідне відео.
За його словами, бойовики обстрілюють ті ж позиції ЗСУ, що й на початку тижня. Обстріли ведуться з окупованого села Червоний Яр.
У пресслужбі штабу ООС згодом підтвердили цю інформацію, додавши, що ворог застосував артилерію 122-ох міліметрового калібру та озброєння БМП-1.
Загалом від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння:
- в напрямку Красногорівки вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12;
- в бік Кримського здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- біля Зайцевого вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- в районі Попасної здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Нагадаємо, по околицях Станиці Луганської 29 листопада російські найманці випустили пів сотні артснарядів.
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