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Бойовики на Донбасі обстрілюють Станицю Луганську: вдруге цього тижня (відео)

Бойовики на Донбасі обстрілюють Станицю Луганську: вдруге цього тижня (відео)

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Бойовики на Донбасі обстрілюють Станицю Луганську: вдруге цього тижня (відео)

telekrutuka.com.ua

Ворог застосував артилерію 122-ох міліметрового калібру та озброєння БМП-1.

У п’ятницю, 3 грудня, близько 15:00 проросійські бойовики на Донбасі розпочали обстріл околиць Станиці Луганської. 

Про це повідомив координатор групи “Восток SOS” Євген Васильєв, опублікувавши на своїй сторінці у Facebook відповідне відео.

За його словами, бойовики обстрілюють ті ж позиції ЗСУ, що й на початку тижня. Обстріли ведуться з окупованого села Червоний Яр.

У пресслужбі штабу ООС згодом підтвердили цю інформацію, додавши, що ворог застосував артилерію 122-ох міліметрового калібру та озброєння БМП-1.  

Загалом від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння: 

  • в напрямку Красногорівки вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12; 
  • в бік Кримського здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • біля Зайцевого вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;  
  • в районі Попасної здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. 

Нагадаємо, по околицях Станиці Луганської 29 листопада російські найманці випустили пів сотні артснарядів. 

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