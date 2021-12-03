Бойовики на Донбасі обстрілюють Станицю Луганську: вдруге цього тижня (відео)

Ворог застосував артилерію 122-ох міліметрового калібру та озброєння БМП-1.

У п’ятницю, 3 грудня, близько 15:00 проросійські бойовики на Донбасі розпочали обстріл околиць Станиці Луганської.

Про це повідомив координатор групи “Восток SOS” Євген Васильєв, опублікувавши на своїй сторінці у Facebook відповідне відео.

За його словами, бойовики обстрілюють ті ж позиції ЗСУ, що й на початку тижня. Обстріли ведуться з окупованого села Червоний Яр.

Також читайте Обстріли бойовиків із забороненого озброєння не припиняються: репортаж з лінії розмежування

У пресслужбі штабу ООС згодом підтвердили цю інформацію, додавши, що ворог застосував артилерію 122-ох міліметрового калібру та озброєння БМП-1.

Загалом від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння:

в напрямку Красногорівки вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12;

в бік Кримського здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Зайцевого вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

в районі Попасної здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Нагадаємо, по околицях Станиці Луганської 29 листопада російські найманці випустили пів сотні артснарядів.

Читайте також: