Бойовики на Донбасі під час обстрілу українських позицій поранили військового ООС

Бойовики на Донбасі під час обстрілу українських позицій поранили військового ООС

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

На Донбасі російсько-окупаційні війська від початку доби, 9 січня, двічі порушували режим "тиші". У результаті обстрілів окупантів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування.

Про це йдеться у вечірньому зведенні ООС.

Так, збройні формування Російської Федерації відкривали у бік Попасної вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів.

Біля Катеринівки окупанти обстрілювати позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

У пресслужбі додали, що українські військові контролюють ситуацію в ООС та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ.

Раніше американські ЗМІ опублікували карту, на якій показала розташування військ держави агресора – Росії вздовж кордону з Україною. За даними The New York Times, російські війська оточують Україну з трьох сторін загрожують ескалацією конфлікту з Україною та потенційно можуть відкрити новий фронт.

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