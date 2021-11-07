Бойовики на Донбасі почали активно використовувати безпілотники для атаки ЗСУ: реакція ТКГ

Окупанти 7 листопада також скидали боєприпаси ВОГ-17 на позиції Збройних сил України.
На Донбасі російські збройні формування протягом останніх двох діб активно використовували свої безпілотники, аби атакувати позиції Збройних Сил України.
Про це 7 листопада повідомляє українська делегація у Тристоронній контактній групі.
Зокрема, 6 листопада один БПЛА на напрямку н.п. Болотене (22 км на північний схід від Луганська) збили українські захисники у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ. Вже сьогодні, 7 листопада, бойовики використали ще два безпілотники на напрямках Саханка - Водяне, Пікузи - Гнутове.
У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні здійснили їхнє скидання на позиції ЗС України.
В українській делегації ТКГ щодо Донбасу наголосили, що використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.2020 року, які системно та грубо порушують окупаційні війська.
У повідомленні вказується, що Збройні Сили України мають право вести огонь у відповідь у випадку загрози життю та здоров’ю свого військового персоналу та мирних мешканців.
Як повідомлялося:
- Міжнародні експерти оприлюднили докази збройної агресії РФ в Україні: фото
- На Донбасі "сірих зон" не існує: Кулеба пояснив застосування "Байрактару" на передовій
- Дипломатія не спрацювала: начальник Генштабу ЗСУ, пояснив, навіщо бійці застосували байрактари