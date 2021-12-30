Бойовики на Донбасі порушують "тишу": один військовий отримав поранення

Бойовики на Донбасі порушують "тишу": один військовий отримав поранення

Воїна шпиталізували до медзакладу.

Упродовж минулої доби, 29 грудня, російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили у ранковому зведенні Операцій об'єднаних сил 30 грудня.

Поблизу Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У бік Трьохізбенки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Новоселівки бойовики вели вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

На околицях Золотого-4 збройні формування відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїна шпиталізували. Стан його здоров’я медики оцінюють як середньої важкості.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у зведенні штабу.

Станом на 7 годину ранку, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомлялося, Російська Федерація продовжує нарощувати військові сили вздовж українських кордонів. У Міноборони України опублікували свіжу карту, на якій показано розташування військ та важкої техніки Росії. Зокрема, на східному кордоні сконцентровано близько 10 батальйонних тактичних груп. На території Білорусі перебувають авіаційні частини, танковий батальйон і мотопіхотні підрозділи. В Курській області розмістили табір з озброєнням і бойовою технікою.

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