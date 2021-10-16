Бойовики на Донбасі продовжують гатити із забороненого озброєння: один боєць ООС дістав поранення

Бойовики на Донбасі продовжують гатити із забороненого озброєння: один боєць ООС дістав поранення

Станом на 7 годину ранку 16 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Упродовж минулої доби, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у зведенні 16 жовтня.

Так, поблизу Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120-мм та протитанковий ракетний комплекс. Неподалік Золотого-4 найманці здійснили два обстріли з мінометів калібру 120-мм та стрілецької зброї.

В районі Авдіївки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82-мм. У бік Новотошківського противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів. Позиції українських воїнів біля Красногорівки потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів. Біля Лебединського ворог застосував міномети калібру 120-мм.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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