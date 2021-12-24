Бойовики на Донбасі проводять активні навчання із залученням танкових екіпажів та артилерії — розвідка

Бойовики на Донбасі проводять активні навчання із залученням танкових екіпажів та артилерії — розвідка

Стрільби та військові тренування відбуваються під наглядом російських кураторів.

На полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях окупанти проводять стрільби зі стрілецької зброї, артилерії, озброєння танків і бойових машин.

Про це повідомили у п’ятницю, 24 грудня, в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За інформацією українських розвідників, командування російських окупаційних військ нарощує заходи бойової підготовки в з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів. Навчання відбуваються як вдень, так і вночі.

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“Особлива увага приділяється злагодженню дій мотострілецьких відділень, танкових екіпажів, артилерійських і мінометних розрахунків”, - зазначили у повідомленні.

Окрім того, кадрові військовослужбовці РФ, які перебувають на окупованій території Донбасу, проводять інструктаж на зборах із корегувальниками вогню артилерійських підрозділів з виконанням стрільб із 152-мм гаубиць “Мста-Б” та 122-мм реактивних систем залпового вогню “Град”.

Нагадаємо, у столиці Росії Москві, а також на території України, яку контролюють бойовики “Л/ДНР”, колишні учасники незаконних збройних формувань, “професійні” найманці, а також колишні засуджені отримують пропозиції про “оплачуване відрядження до України”.

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