Бойовики на Донбасі різко збільшили кількість обстрілів: у яких напрямках протягом доби гатили окупанти

Бойовики на Донбасі різко збільшили кількість обстрілів: у яких напрямках протягом доби гатили окупанти

Бойовики використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

У районі проведення операції Об’єднаних сил 25 листопада російсько-окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, чотири з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

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Так, у бік Луганського бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. У напрямку Авдіївки окупанти здійснили два обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Біля Лебединського збройні формування Російської Федерації застосували міномети калібру 120 мм. У районі Південного обстріл здійснювався зі стрілецької зброї.

Неподалік Новотошківського бойовики двічі відкривали вогонь, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети. А біля Катеринівки українських військових обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В бік Попасної ворог вів вогонь з гранатометів різних систем. Біля Красногорівки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.

На щастя, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ.

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