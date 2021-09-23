Бойовики на Донбасі розійшлися: 12 обстрілів за добу, є поранені бійці

Два бійці отримали поранення.
Протягом минулої доби, 22 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення значно зросла.
Про це повідомили у штабі ООС.
Бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню.
- У напрямку Світлодарська противник відкривав прицільний вогонь по позиціях українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.
- На Приазов’ї ворог тричі застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-17 біля Павлополя та двічі біля Водяного.
- Також поблизу цих населених пунктів противник тричі здіснив обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
- Російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї в районі населених пунктів Зайцеве та Новотошківське. Крім того, неподалік Новотошківського незаконні збройні формування двічі застосували гранатомети різних систем.
Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Їм було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїнів – задовільний.
Читайте також:
- Бойовики на Донбасі обстріляли вантажівку української сторони СЦКК: фото
- Від кульового поранення на Донбасі загинув 24-річний солдат з Львівської області
- На Донбасі бойовики вбили українського морпіха: опубліковано фото вантажівки, в якій загинув військовий
- Загострення на Донбасі: бойовики наростили обстріли вздовж усієї лінії фронту, серед бійців ООС є втрати і поранення.