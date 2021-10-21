Бойовики на Донбасі розійшлися: 14 обстрілів за добу та поранений боєць

Бойовики на Донбасі розійшлися: 14 обстрілів за добу та поранений боєць

Противник не припиняє атакувати позиції українських воїнів.

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

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Бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню:

Біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу Красногорівки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В напрямку Золотого-4 найманці тричі здійснили обстріли, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Українські позиції біля Новолуганського ворожі збройні формування три рази обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Троїцького противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В бік Причепилівки російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї.

Біля Новотошківсього вогонь відкривався з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, у Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець поранений. Воїн перебуває у лікарні. Стан його здоров’я – задовільний.

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