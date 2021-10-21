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Бойовики на Донбасі розійшлися: 14 обстрілів за добу та поранений боєць

Бойовики на Донбасі розійшлися: 14 обстрілів за добу та поранений боєць

pressjfo.news

Противник не припиняє атакувати позиції українських воїнів.

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню:

  • Біля  Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
  • Поблизу Красногорівки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • В напрямку Золотого-4 найманці тричі  здійснили обстріли, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.
  • Українські позиції біля Новолуганського ворожі збройні формування три рази обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • Неподалік Троїцького противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.
  • В бік Причепилівки російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї.
  • Біля Новотошківсього вогонь відкривався з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
  • Крім того, у Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілів один  військовослужбовець поранений. Воїн перебуває у лікарні. Стан його здоров’я – задовільний.

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