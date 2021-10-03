Бойовики на Донбасі стріляли з мінометів та кулеметів: поранено бійця

Окупанти продовжують порушувати режим тиші.
Бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню за минулу добу. В результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.
Про це повідомили у штабі ООС.
- У районі Новозванівки окупанти здійснили прицільний обстріл наших позицій з мінометів 120 калібру, артилерії 122 калібру та ручних протитанкових гранатометів.
- У районі Мар'їнки найманці застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм. У бік Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.
- Біля Золотого-4 противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і підствольних гранатометів по позиціях наших бійців.
- У районі Світлодарська окупанти стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- У районі Зайцевого наші бійці потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
Також повідомляється, що в районі Новоселівки-2, Новотошківського та Новолуганського бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.
В результаті обстрілів окупантів один український боєць отримав осколкове поранення.
"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості", - уточнили в штабі.
Раніше стало відомо, що місія ОБСЄ нарахувала 209 обстрілів на Донбасі.