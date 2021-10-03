Бойовики на Донбасі стріляли з мінометів та кулеметів: поранено бійця

Бойовики на Донбасі стріляли з мінометів та кулеметів: поранено бійця

Окупанти продовжують порушувати режим тиші.

Бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню за минулу добу. В результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.

Про це повідомили у штабі ООС.

У районі Новозванівки окупанти здійснили прицільний обстріл наших позицій з мінометів 120 калібру, артилерії 122 калібру та ручних протитанкових гранатометів.

У районі Мар'їнки найманці застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм. У бік Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Біля Золотого-4 противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і підствольних гранатометів по позиціях наших бійців.

У районі Світлодарська окупанти стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Зайцевого наші бійці потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Також повідомляється, що в районі Новоселівки-2, Новотошківського та Новолуганського бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів окупантів один український боєць отримав осколкове поранення.

"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості", - уточнили в штабі.

Раніше стало відомо, що місія ОБСЄ нарахувала 209 обстрілів на Донбасі.

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