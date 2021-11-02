Бойовики на Донбасі стягують артилерію до лінії зіткнення, - розвідка

Бойовики на Донбасі стягують артилерію до лінії зіткнення, - розвідка

На передових позиціях противника помічено активність розвідувально-диверсійних груп та снайперських пар.

Проросійські бойовики на Донбасі стягують на передові позиції значну кількість розвідувально-диверсійних груп, розрахунків протитанкових ракетних комплексів та снайперських пар.

Про це повідомили у вівторок, 2 листопада, у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

Українські розвідники відзначили, що на окремих напрямках противник посилює угруповання артилерії поблизу лінії зіткнення. “Висування самохідних артилерійських установок до замаскованих вогневих позицій здійснюється переважно з настанням темряви”, - йдеться у повідомленні.

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Також окупанти збільшили кількість розвідувальних постів спостереження за діяльністю підрозділів Об’єднаних сил та визначення об’єктів для ведення артилерійського (снайперського) вогню.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, що, станом на 1 листопада 2021 року, додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано.

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