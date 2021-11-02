Бойовики на Донбасі стягують артилерію до лінії зіткнення, - розвідка

На передових позиціях противника помічено активність розвідувально-диверсійних груп та снайперських пар.
Проросійські бойовики на Донбасі стягують на передові позиції значну кількість розвідувально-диверсійних груп, розрахунків протитанкових ракетних комплексів та снайперських пар.
Про це повідомили у вівторок, 2 листопада, у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.
Українські розвідники відзначили, що на окремих напрямках противник посилює угруповання артилерії поблизу лінії зіткнення. “Висування самохідних артилерійських установок до замаскованих вогневих позицій здійснюється переважно з настанням темряви”, - йдеться у повідомленні.
Також окупанти збільшили кількість розвідувальних постів спостереження за діяльністю підрозділів Об’єднаних сил та визначення об’єктів для ведення артилерійського (снайперського) вогню.
Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, що, станом на 1 листопада 2021 року, додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано.