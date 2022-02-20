Бойовики на Донбасі з мінометів знову обстріляли пункт пропуску "Щастя": функціонування КПВВ призупинили

Бойовики на Донбасі з мінометів знову обстріляли пункт пропуску "Щастя": функціонування КПВВ призупинили

КПВВ "Щастя" призупиняє роботу, допоки існуватиме загроза з боку військ РФ для життя та здоров’я громадян.

Російсько-окупаційні війська, нехтуючи домовленостями про припинення вогню, 19 лютого тричі з мінометів та станкових протитанкових гранатометів прицільно обстріляли КПВВ "Щастя". У зв'язку з регулярними обстрілами військ РФ було ухвалено рішення призупинити функціонування КПВВ "Щастя".

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних Сил України.

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Наголошується, що бойовики увесь час демонструють своє нехтування гуманітарними потребами, здоров’ям та життям мирних українських громадян, які змушені перебувати під тимчасовою окупацією та постійно перетинати лінію розмежування. Так, не дотримуючись домовленостей про припинення вогню, минулої доби, 19 лютого окупанти тричі з мінометів та станкових протитанкових гранатометів прицільно обстріляли КПВВ "Щастя".

Командування Об’єднаних сил наголосило, що обстріл КПВВ "Щастя", який скоїли російсько-окупаційні війська, є порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Такі дії ворога ставлять під загрозу життя та здоров’я як мирного населення, так і персоналу, який здійснює свою діяльність на КПВВ.

"Враховуючи загострення ситуації, недотримання російсько-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню та неможливістю гарантувати безпеку цивільному населенню в межах дорожнього коридору КПВВ "Щастя", усвідомлюючи реальну загрозу для життя та здоров’я осіб, які перетинають лінію розмежування, командувачем Об’єднаних сил ухвалено рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів через КПВВ "Щастя" від 8 години 20 лютого 2022 року на період існування загрози", - сказано в повідомленні.

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Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок, адже раніше завдяки безперебійному функціонуванню цього дорожнього коридору люди мали можливість рятуватись від складної соціально-економічної ситуації, яку на тимчасово окупованих територіях України створила окупаційна адміністрація РФ.

Нагадаємо, у районі проведення ООС на Донбасі російсько-окупаційні війська упродовж минулої доби, 19 лютого, 136 порушили режим "тиші".

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