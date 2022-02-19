Бойовики на Донбасі за добу обстріляли 39 населених пунктів: постраждали два співробітника ДСНС

Бойовики на Донбасі за добу обстріляли 39 населених пунктів: постраждали два співробітника ДСНС

За даними рятувальників, загалом проросійські окупанти минулої доби здійснили 74 обстріли.

Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил в результаті ворожого обстрілу постраждали два рятувальника. Також внаслідок обстрілів бойовиків 39 населених пунктів Донецької та Луганської областей було пошкоджено 11 житлових будинків та одна адмінбудівля.

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що протягом минулої доби з тимчасово непідконтрольних територій здійснено 74 обстріли по 39 населених пунктах Донецької та Луганської областей, із них:

Донецька область - 50 (Шуми - 2, Луганське - 11, Старогнатівка - 7, Чермалик - 1, Новогнатівка - 2, Трудівське - 1, Світлодарськ - 1, Нью-Йорк - 2, Південне - 2, Миронівське - 2, Водяне - 1, Верхньоторецьке - 1, Опитне - 1, Гнутове - 1, Невельське - 2, Гранітне - 5, Гірник - 1, Красногорівка - 1, Мар’їнка - 1, Новогригорівка - 1, Новотроїцьке - 1, Миколаївка - 1, Новоселівка друга - 1, Зайцеве -1);

Луганська область - 24 (с. Болотене — 2, с. Старий Айдар-1, с. Новотошківське - 2, Піщане - 3, Троїцьке - 1, Нижнє Тепле - 2, м. Попасна - 2, м. Щастя - 1, м. Золоте - 2 - 3, Золоте - 4 - 1, Лопаскіне - 1, с. Лобачеве-1, с.Артема-1, с. Новоолександрівка - 2, смт. Станиця Луганська - 2).

У результаті обстрілів населених пунктів пошкоджено:

Донецька область – 9 житлових будинків

Луганська область – 2 приватних житлових будинки та 1 адмінбудівля ДПРЧ-32

У ДСНС також додали, що загиблих серед мирного населення та їхніх співробітників немає.

Нагадаємо, у штабі ООС у ранковому зведенні 19 лютого проінформували, що впродовж минулої доби, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 66 порушень, 52 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Станом на 9:00 19 лютого російські окупанти 19 разів порушили режим припинення вогню, 16 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Через обстріли терористів загинув український захисник.

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