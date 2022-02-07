Бойовики на Донбасі заявили про "польських найманців" у ЗСУ

В українському уряді спростовують таку дезінформацію.
У Центрі стратегічних комунікацій при Міністерстві культури та інформаційної політики спростували поширений окупантами фейк про перебування у підрозділах Збройних сил України на Донбасі “найманців із Польщі".
Про це йдеться у понеділок, 7 лютого, в повідомленні Центру.
В українському уряді нагадали, що на території України представники країн НАТО присутні лише як інструктори, які перебувають у навчальних центрах.
“Тому жодних "польських/американських і т.п. найманців" в Україні нема. За Україну воюють тільки українці, а ніякі не найманці”, - наголосили у повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Донеччині правоохоронці викрили зловмисницю, яка протягом місяця передавала інформацію терористам із “ДНР”.
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