Бойовики на окупованому Донбасі масово закривають освітні заклади — Денісова

Діти будуть змушені будуть діставатися до навчальних закладів, подекуди, за десятки кілометрів.

Окупаційна влада на непідконтрольних територіях Донбасу за вказівкою Росії закриває заклади освіти: школи, профтехучилища, технікуми та виші.

Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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За словами омбудсменки, окупанти закривають: Свердловський професійний будівельний ліцей, Свердловський коледж кулінарної майстерності, Стаханівський педагогічний коледж, Луганський професійно-технічний коледж, Коледж технологій та дизайну та Коледж Луганського державного педагогічного університету, Ясинуватський коледж Донецької академії управління та інші.

У Луганську, Антрациті, Слов'яносербську, Красному Лучі, Свердловську закриють 5 шкіл, ще 3 — реорганізовують.

Денісова наголосила, що такі дії окупантів порушують права на освіту дітей з окупованих територій.

"З метою продовження навчання вони змушені будуть діставатися до навчальних закладів в інших населених пунктах, подекуди за десятки кілометрів", — зазначила омбудсменка.

Раніше повідомлялося, що окупанти не випускають близько 60 тис. вступників з ОРДЛО.

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