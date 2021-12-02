Бойовики "накрили" позиції ЗСУ з гранатометів та мінометів: один боєць поранений

Бойовики "накрили" позиції ЗСУ з гранатометів та мінометів: один боєць поранений

Окупанти відкривали вогонь біля Новолуганського, Широкиного, Водяного, Красногорівки.

Впродовж цієї доби, 2 грудня, бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Так, терористи відкривали вогонь:

У напрямку Новолуганського — з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів;

Біля Широкиного — зі станкових протитанкових гранатометів;

Неподалік Красногорівки — з мінометів калібру 120 мм.

Біля Водяного, що на Приазов’ї — зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій противника один військовослужбовець був поранений. Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я — задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, що поблизу Новотроїцького 1 грудня у результаті снайперського обстрілу бойовиків загинув солдат 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Валерій Геровкін.

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