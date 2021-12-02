Бойовики "накрили" позиції ЗСУ з гранатометів та мінометів: один боєць поранений

Окупанти відкривали вогонь біля Новолуганського, Широкиного, Водяного, Красногорівки.
Впродовж цієї доби, 2 грудня, бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
Так, терористи відкривали вогонь:
- У напрямку Новолуганського — з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів;
- Біля Широкиного — зі станкових протитанкових гранатометів;
- Неподалік Красногорівки — з мінометів калібру 120 мм.
- Біля Водяного, що на Приазов’ї — зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій противника один військовослужбовець був поранений. Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я — задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Нагадаємо, що поблизу Новотроїцького 1 грудня у результаті снайперського обстрілу бойовиків загинув солдат 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Валерій Геровкін.
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