Бойовики не припиняли обстріли на Донбасі навіть на Новий рік: один український військовий загинув

Бойовики не припиняли обстріли на Донбасі навіть на Новий рік: один український військовий загинув

Українські захисники дали відсіч окупантам.

Упродовж минулої доби, 31 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Як у ранковому зведенні 1 січня 2022 року повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил, один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Так, на Донеччині, неподалік Травневого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Авдіївки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї. У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку 1 січня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Широкине противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї. У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.