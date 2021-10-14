Бойовики не припиняють обстріли: один військовий ООС дістав поранення

Бойовики не припиняють обстріли: один військовий ООС дістав поранення

Станом на 7 годину ранку 14 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Упродовж минулої доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у зведенні 14 жовтня.

Так, поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік Попасної ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових гранатометів. В районі Катеринівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В напрямку Мар'їнки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Причепилівки найманці вели обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, та стрілецької зброї. Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецької зброї.

В бік населеного пункту Новотошківське російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Новоолександрівки обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Позиції українських воїнів біля Новотроїцького ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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