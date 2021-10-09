Бойовики не припиняють обстріли: один військовий ООС дістав поранення, його стан - важкий

Бойовики не припиняють обстріли: один військовий ООС дістав поранення, його стан - важкий

Воїн перебуває у лікарні.

Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 3 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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Про це 9 жовтня йдеться у ранковому зведенні ООС.

Так, позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Поблизу Троїцького окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі Майорська ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

В напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Кримського найманці двічі вели обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також мінометів калібру 120 мм.

Біля Причепилівки ворог застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети. В бік населеного пункту Лопаскине російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Широкиного обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7 годину ранку 9 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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