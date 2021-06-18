Бойовики не припиняють обстріли позицій ЗСУ: військовий отримав кульове поранення

Протягом минулої доби було зафіксовано дев'ять порушень перемир'я.

Протягом минулої доби, 17 червня, збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 18 червня.

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Поблизу Пісків противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Луганського - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі Водяного на Приазов’ї окупанти тричі обстрілювали позиції ЗСУз артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Новотошківського - зі стрілецької зброї.

Біля Золотого російські найманці двічі здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У результаті ворожих обстрілів один військовий отримав кульове поранення. Його шпиталізували. Стан пораненого медики оцінюють як середньої важкості. У ТСН.Ранок повідомили, що боєць зазнав поранення поблизу селища Новотошківське Луганської області. Від початку тижня це вже четвертий поранений на передовій. Кілька днів тому двоє бійців біля Авдіївки підірвались на невідомому вибуховому пристрої, а 16 червня осколкового поранення зазнав воїн на позиціях біля селища Луганське.

Новини з фронту: поблизу селища Новотошківське боєць збройних сил зазнав кульового поранення

Як повідомлялося, лідери "Великої сімки" за підсумками триденного саміту у британському Корнуоллі звернулись до Росії з закликом припинити дестабілізуючу поведінку. Лідери G7 назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі і закликали відвести війська.

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