Бойовики обстріляли Гранітне, а потім заявили про захоплення сусіднього села українською армією

У штабі ООС заявили, що позиції українських військ залишилися незмінними.

У вівторок, 26 серпня, проросійські бойовики на Донбасі здійснили масований обстріл із забороненої Мінськими домовленостями зброї, пошкодивши житлові будинки в селищі Гранітне Донецької області. Водночас на сепаратистських сайтах з’явилася інформація, що до сусіднього села Старомар’ївки, яке розташоване в "сірій зоні", увійшли підрозділи української армії.

Як заявили в Генштабі ЗСУ, позиції українських військ залишилися незмінними.

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Заяви про повернення під контроль України села Старомар’ївка українські військові назвали "черговою спробою незаконних збройних формувань РФ дискредитувати та звинуватити Україну в порушенні лінії розмежування".

Натомість, як виявилося, на цій ділянці фронту проросійські бойовики цього дня відкривали вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. “Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

У Офісі генпрокурора уточнили, що вранці 26 жовтня представники незаконних збройних формувань РФ здійснили мінометний обстріл селища Гранітне. “Під час обстрілу пошкоджено 6 житлових будинків. Постраждалих серед цивільного населення немає. Наразі обстріл мирного селища окупаційним контингентом Росії триває, після чого будуть проведені першочергові слідчі дії”, - йдеться у повідомленні.

Як відомо, село Старомар’ївка розташоване поруч із селищем Гранітним, яке перебуває під контролем України. Села з’єднує пішохідний місток через річку Кальміус, яким користуються жителі Старомар’ївки, щоб відвідувати в Гранітному магазин та лікарню. Сільські діти відвідували школу на підконтрольній Україні території. У 2020 році в селі проживали 150 людей, з них — 7 дітей.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 25 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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