Бойовики обстріляли із забороненого озброєння Трьохізбенку: випустили близько 20 снарядів

Пошкоджено п’ять приватних будинки.

Бойовики у середу, 27 жовтня, обстріл населеного пункту Трьохізбенка Луганської області.

Про це повідомили у Facebook Щастинської міської територіальної громади.

Зазначається, що окупанти застосували заборонену Мінськими домовленостями артилерію великого калібру. По насеоеному пункту випустили близько 20 снарядів.

Під час обстрілу пошкоджено п’ять приватних будинки. В наслідок обстрілу виникли осередки пожежі. Займання оперативно ліквідували. Крім того, пошкоджено лінію електропередач. Наразі ведуться відновлювальні роботи.

Жертв серед мирного населення немає. "Це вже не перший обстріл цивільної інфраструктури Трьохізбенки з боку російсько-окупаційних військ за останні місяці", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, ввечері 8 вересня 2021 року бойовики здійснили обстріл з населеного пункту Сміле у бік житлових будинків Трьохізбенки. У бік будинків було випущено 30 снарядів.

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