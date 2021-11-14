Бойовики обстріляли Невельське: людей діставали з-під завалів зруйнованих будинків

Під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди — 65-річний чоловік та 63-річна жінка.

Сьогодні вночі, 14 листопада, бойовики обстріляли селище Невельське Покровського району Донецької області.

Про це розповів очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.

Внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень чотири приватні будинки, два з них були знищені повністю.

Під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди — 65-річний чоловік та 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники. На щастя, цивільні не постраждали.

"Обстріл стався вночі. За повідомленням військових – зі 120-міліметрових мінометів", — зазначив Кириленко.

Обстріл Невельського на Донбасі (5 фото)

Раніше повідомлялося, що внаслідок мінометного обстрілу Невельського поранення отримав водій-санітар, якого у важкому стані доправили до військового шпиталю.

Раніще повідомлялося, що Британія готова перекинути спецназ до України через загрозу російського вторгнення.

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