Бойовики обстріляли Новолуганське, загинув мирний житель (фото)

Внаслідок обстрілу селище залишилося без світла і опалення, пошкоджений газогін.

Сьогодні ввечері, 21 лютого, бойовики обстріляли селище Новолуганське Донецької області. Внаслідок обстрілу загинув мирний житель.

Про це розповів голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"За оперативною інформацією, пошкоджені об'єкти інфраструктури. Селище залишилося без світла і опалення, перебито газогін", — зазначив Кириленко.

За його словами, внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік, 1970 року народження.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстрілюють Щастя. Місто закрите на в'їзд та виїзд.

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