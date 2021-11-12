Бойовики обстріляли Новозванівку: зруйновано житлові будинки (фото)

Жертв і постраждалих серед мирного населення, на щастя, немає.

На Донбасі збройні формування РФ обстріляли населений пункт Новозванівка, що в Луганській області. У результаті ворожих дій зруйновано житлові будинки та господарські будівлі.

Про це повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил.

За наявною інформацією, бойовики випусили 26 снарядів калібру 122 мм у бік Новозванівки. У результаті обстрілу були зруйновані житлові будинки та господарські споруди за адресами вул. Суворова, 3 та вул. Суворова, 7.

Загиблих та поранених серед цивільного населення не зареєстровано. Громадян вчасно евакуювали.

Наразі вирішується питання щодо відновлення зруйнованих будинків.

"Цим обстрілом збройні формування Російської Федерації не лише вкотре порушили взяті на себе зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню та звели нанівець усі ініціативи України щодо мирного розв’язання конфлікту, але й продемонстрували свою зневагу до життя та здоров’я ні в чому не винних цивільних громадян, які могли опинитись на місці чергового злочину російських окупантів", - сказано в повідомленні.

Українська сторона СЦКК закликала світову громадськість дати належну оцінку черговому злочинові збройних формувань Російської Федерації на території України.

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