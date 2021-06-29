Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Новотошківського, є поранений

Бійця госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На Донбасі у понеділок, 28 червня, близько 20:30 внаслідок ворожого обстрілу поблизу селища Новотошківське український захисник отримав кульове поранення.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Facebook.

"Російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що після надання першої медичної допомоги пораненого бійця транспортували до лікувального закладу. Він перебуває у стані середньої тяжкості.

"На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку Збройних сил України", - додали в ОТУ "Північ".

Нагадаємо, що впродовж 27 червня на Донбасі зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню. Внаслідок одного з ворожих обстрілів український військовий отримав осколкове поранення.

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