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Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Новотошківського, є поранений

Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Новотошківського, є поранений

Операція об'єднаних сил / Facebook

Бійця госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На Донбасі у понеділок, 28 червня, близько 20:30 внаслідок ворожого обстрілу поблизу селища Новотошківське український захисник отримав кульове поранення.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Facebook.

"Російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що після надання першої медичної допомоги пораненого бійця транспортували до лікувального закладу. Він перебуває у стані середньої тяжкості.

"На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку Збройних сил України", - додали в ОТУ "Північ".

Нагадаємо, що впродовж 27 червня на Донбасі зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню. Внаслідок одного з ворожих обстрілів український військовий отримав осколкове поранення. 

Російські окупанти на Донбасі не припиняють своїх обстрілів

Російські окупанти на Донбасі не припиняють своїх обстрілів