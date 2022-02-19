Бойовики обстрілюють дорожній коридор "Луганськ-Щастя": запис звуків пострілів

Противник веде обстріл із 82-міліметрового міномету та великокаліберних кулеметів.

Від ранку 19 лютого проросійські бойовики відновили та продовжують обстріли в напрямку гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя".

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

"Противник веде обстріл із 82-міліметрового міномету та великокаліберних кулеметів. Прикордонні наряди перебувають на позиціях. Інфраструктура дорожнього коридору, який має використовуватись для переміщення цивільного населення, зазнає пошкодження", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що окупанти також обстріляли саме місто Щастя.

Окупанти продовжують обстріли в напрямку дорожнього коридору «Луганськ-Щастя» ‼ Окупанти продовжують обстріли в напрямку дорожнього коридору «Луганськ-Щастя» Сьогодні від ранку російські найманці відновили вогневу активність в бік гуманітарного дорожнього коридору «Луганськ-Щастя». Противник веде обстріл із 82-мм міномету та великокаліберних кулеметів. Прикордонні наряди перебувають на позиціях. Інфраструктура дорожнього коридору, який має використовуватись для переміщення цивільного населення, зазнає пошкодження. ❗ Як повідомлялось учора, російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів по КПВВ «Щастя». Під вогонь бойовиків потрапила гуманітарна колона, яка поверталась після доставлення вантажу ООН для цивільного населення тимчасово окупованого Луганська. Опубліковано Державна прикордонна служба України Субота, 19 лютого 2022 р.

Нагадаємо, 18 лютого окупаційні війська вели вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів по КПВВ "Щастя". Під обстріл потрапила гуманітарна колона, яка поверталась після доставлення вантажу ООН для цивільного населення тимчасово окупованого Луганська.

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