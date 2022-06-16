Бойовики обстрілюють окупований Донецьк, аби посилити мобілізацію і антиукраїнські настрої - ISW

Американський інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російські війська обстрілюють окупований Донецьк.

Інформація про сильні обстріли з'явилася 15 червня від мешканців захоплених Донецька та Макіївки. Втім, бойовики так званої "ДНР" звинуватили в атаках Україну.

Про це йдеться у зведенні ISW.

Зазначається, що користувачі соцмереж та РНБО України спростовують заяви окупантів. Бойовики звинувачують українську армію, аби посилити серед населення "ДНР" мобілізацію та антиукраїнські настрої.

Своєю чергою, аналітики зазначили, що обстріл "може бути відповіддю РФ на заяви західних чиновників 15 червня про збільшення військової допомоги Україні".

В ISW також повідомили, що дії проукраїнських сил на захоплених територіях "ламають плани РФ про анексію".

Фото: ISW

Як повідомлялося, у захопленому Маріуполі російські окупанти актівізують знесення будинків. Перші комісії в складі колаборантів та МЧС країни-агресорки почали робити квартирні обходи. Обстежують помешкання і зруйновані, і навіть ті, що вціліли.

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