Бойовики обстрілюють українські позиції: від куль окупантів загинув боєць ООС

Окупанти гатили із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

На Донбасі підтримувані Росією бойовики 30 вересня тричі порушили режим припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У результаті обстрілів російських окупантів загинув український військовий.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

Від початку доби, 30 вересня, російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, 1 раз застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Новотошківського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Кам'янки окупанти вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

В бік населеного пункту Попасна бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. У командуванні та особовому складі Об’єднаних сил висловили щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.

На вогневі дії противника наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомлялося, 28 вересня внаслідок бойових дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я - задовільний.

Новини з фронту: окупанти не зважають на ОБСЄ та дедалі частіше стріляють по наших укріпленнях

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