Бойовики підірвали міну в Мар'їнці: поранено місцевого мешканця, який був за кермом УАЗу (фото)

Бойовики підірвали міну в Мар'їнці: поранено місцевого мешканця, який був за кермом УАЗу (фото)

У потерпілого чоловіка осколкове поранення гомілки.

Російсько-окупаційні війська на Донбасі 1 грудня двічі порушували режим припинення вогню. У результаті дій окупантів поранено цивільну особу.

Про це повідомили у штабі ООС.

"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у межах Тристоронньої контактної групи", - наголоси в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, 1 грудня збройні формування РФ зробили спробу дистанційного мінування території населеного пункту Мар'їнка протипіхотними мінами ПОМ-2. Вибухом однієї з мін було поранено 41-річного місцевого жителя, який саме перебував за кермом автомобіля УАЗ-469.У нього - осколкове поранення гомілки.

Вже відомо, що вогонь вівся з напрямку Трудівське. Бойовики здійснили два постріли мінами ПОМ-2 з гранатомету РПГ-7.

Ці факти були встановлені та задокументовані спостережною групою української сторони СЦКК. Матеріали передані до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Також матеріали передано Донецькій обласній прокуратурі.

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Крім того, у напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, та змусили противника припинити обстріли.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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