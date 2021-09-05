Бойовики поранили українського військового: його стан важкий

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 4 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 5 вересня 2021 року.

"У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Біля Золотого-3 противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – тяжкий", - йдеться в повідомлені.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 5 вересня 2021 року Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 5 вересня 2021 року Слава Україні! Протягом минулої доби, 4 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. У напрямку СТАРОГНАТІВКИ російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Біля ЗОЛОТОГО-3 противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – тяжкий. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку, 5 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Слава Україні! ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4342 транспортних засобів, 4400 особи, з яких 4192 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялось 2 особи. Виявлено 41 адміністративних правопорушення. За вказаний період поліцейськими розкрито 22 злочинів. Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 886 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 984 особи. А через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Новотроїцьке» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 35 осіб. Слава Україні! Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 4 вересня 2021 р.

Станом на 7 годину ранку, 5 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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