Бойовики продовжують гатити по позиціях ООС: українського захисника поранено і ушпиталено

За сьогодні окупанти вже тричі порушували "тишу".
На Донбасі 22 листопада підтримувані Росією бойовики обстріляли українські позиції, у результаті чого один військовий ООС отримав поранення.
Про це повідомляє Операція об'єднаних сил у Facebook.
Військовослужбовцю надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
Загалом, від початку поточної доби, 22 листопада, з боку російсько-окупаційних військ вже зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
В напрямку Попасної окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. У бік Причепилівки противник двічі здійснив обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
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