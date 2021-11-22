Бойовики продовжують гатити по позиціях ООС: українського захисника поранено і ушпиталено

Бойовики продовжують гатити по позиціях ООС: українського захисника поранено і ушпиталено

За сьогодні окупанти вже тричі порушували "тишу".

На Донбасі 22 листопада підтримувані Росією бойовики обстріляли українські позиції, у результаті чого один військовий ООС отримав поранення.

Про це повідомляє Операція об'єднаних сил у Facebook.

Військовослужбовцю надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Загалом, від початку поточної доби, 22 листопада, з боку російсько-окупаційних військ вже зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Попасної окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. У бік Причепилівки противник двічі здійснив обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

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