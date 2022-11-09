Бойовики ПВК "Вагнера" брешуть про свої здобутки на Донбасі, щоб посилити вплив на Кремль - ISW

Найманці вигадують собі перемоги, щоб посилити свій вплів у російській владі

ПВК "Вагнера", яку контролює наближений до Путіна російський олігарх Євген Пригожин, перебільшує свої здобутки на Донбасі, щоб посилити свій вплив на кремлівський режим.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомили, що 7 листопада російські джерела почали повідомляти про те, що найманці ПВК "Вагнера" і бойовики так званого 6-го козацького полку "ЛНР" атакували рубежі оборони ЗСУ в Білогорівці Луганської області.

Однак 8 листопада російське висвітлення значно змінилося, підконтрольні кремлю блогери почали стверджувати, що повідомлення про участь 6-го козацького полку в операціях під Білогорівкою є неправдивими і що тільки найманці ПВК "Вагнера" брали участь в операції.

Також найманці ПВК "Вагнера" приписують собі всі заслуги у всіх боях навколо Бахмута.

Аналітики ISW вважають, що таким чином вони зміцнити репутацію "улюбленої ударної сили Кремля".

Нагадаємо раніше повідомлялося, що ЗСУ на півдні знищили 2 склади з боєприпасами та 55 загарбників.

Також ми інформували, що ЗСУ на Донбасі знищили майже всю російську бригаду морської піхоти.

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